Sanremo: scuola al via il 14 settembre, risolto il problema dei 44 bambini delle scuole materne, la mensa non aumenta

Sta per iniziare a Sanremo come in tutta Italia l’anno scolastico 2022/2023. Il nuovo anno comincia mercoledì 14 settembre e termina sabato 10 giugno 2023 in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Liguria. Fanno eccezione le scuole dell'infanzia, che proseguono invece fino a venerdì 30 giugno.

A Sanremo la novità più importante riguarda la soluzione del problema relativo alle 44 famiglie escluse dalla Scuola Materna. Era intervenuto personalmente l’Assessore Costanza Pireri: “Si erano iscritti altrettanti bambini in più oltre la scadenza prevista del 31 gennaio. Mi sono adoperata con il Provveditore di Imperia, che ha allestito un organico suppletivo e i bambini sono stati distribuiti in diverse sedi”.

Sul piano aule la situazione sembra sotto controllo, anche dopo le soluzioni trovate nel periodo Covid, mentre preoccupa come ogni anno la situazione legata all’organico. Per quanto riguarda la mensa, da tempo è stata prorogato il servizio alla Camst e non sembrano previsti rincari sui ticket. Inizierà qualche giorno dopo l’inizio delle lezioni ma, secondo quanto confermato dal Comune, non dovrebbero esserci problemi di sorta. Al momento il nuovo bando è previsto per le prossime settimane e preparerà così la gara da inizio gennaio.

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono 206, che si riducono a 205 nel caso in cui la ricorrenza del Santo patrono cada in un giorno nel quale sia previsto lo svolgimento delle lezioni. I giorni di vacanza stabiliti a livello regionale sono: 31 ottobre; 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre e 2, 3, 4, 5, 7 gennaio 2023; quindi il 6, 7, 8 e 11 aprile per la Pasqua e il 24 aprile (ponte con il 25).

A questi si aggiungono i giorni di sospensione delle attività didattiche e educative stabiliti a livello nazionale che, oltre alle domeniche, sono: 1° novembre (festa di tutti i Santi), 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (Santo Stefano), 1° gennaio (Capodanno), 6 gennaio (Epifania), 10 aprile 2023 (Pasquetta), 25 aprile 2023 (Liberazione), 1° maggio 2023 (Festa del Lavoro), 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica) e, a seconda delle città, la festa del Santo Patrono.