Il comune di Ventimiglia affida la progettazione per promuovere la città sul piano turistico

Ventimiglia punta allo sviluppo turistico e affida una servizio di progettazione del piano strategico integrato, con la relativa realizzazione dei servizi di marketing, promozione, comunicazione, digitalizzazione, accoglienza ed informazione turistica.

Il Comune ha infatti affidato il servizio alla Rti ‘De.De’, costituita da ‘Ideazione’, ‘Studiowiki’ e la cooperatuva ‘Itur’. La rete d’impresa costituita, quindi, si occuperà della promozione di Ventimiglia come città turistica e della comunicazione in merito per conto del comune.