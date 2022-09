Sanremo: nonostante il plauso per il nuovo parcheggio di piazza Eroi, Confesercenti chiede rassicurazioni per l'impatto sui commercianti

“Immensa è la gioia per l'avvicinarsi dell'inizio dei lavori del nuovo parcheggio interrato di piazza Eroi, un'opera pubblica importante e ‘storica’ che migliorerà una delle piazze più rappresentative della nostra città. Ma non possiamo esimersi come rappresentanti delle imprese, da dover intervenire rispetto ad una serie di problematiche che questa opera potrà causare, e di possibili ricadute negative che avrà la nostra rete commerciale cittadina”. Ad intervenire sull’argomento è Domenico Alessi, presidente cittadino di Confesercenti, il quale ha depositato al Sindaco, nei giorni scorsi, una lunga nota preoccupato per la dimensione dell'area di cantiere e la posizione in una zona centrale per il commercio, dove ci sono numerose aziende e il sito del Mercato Annonario. Un'opera così importante richiederà lavorazioni edili complesse e delicate, per un lungo periodo, con grossi movimenti di terra, insediamenti di diversi cantieri, attività rumorose, transito continuo di mezzi pesanti.

Un cantiere che in primis modificherà l'attuale sistema viabile e l'accessibilità oltre che a piazza Eroi, anche alle numerose vie limitrofe – fanno notare da Confesercenti -, impedendo di fatto il passaggio pedonale e viabile, limitando l'accesso delle persone e quindi dei clienti. Non solo, ma per la sicurezza del cantiere, ci saranno zone riservate per le lavorazioni off limits ai pedoni, e verranno installate dalla ditta esecutrice grosse recinzioni oscuranti e di protezione. In pratica durante tutto il periodo dei lavori si creeranno grossi disagi alle attività commerciali con oscuramento parziale o totale di molte vetrine, grosse difficoltà di accessibilità al Mercato e alla piazza, una emissione di rumori e di polveri.

“Le conseguenze – prosegue Alessi - potrebbero essere serie con il rischio di un importante danno economico con calo degli affari e degli introiti dei negozi della zona”. Confesercenti ha espresso la preoccupazione sulle possibili ricadute in termini di occupazione, di perdite di fatturato, di rischio di chiusura di alcuni esercizi, di riduzioni di reddito sia da parte dei lavoratori del commercio e sia da parte dei proprietari di locali commerciali. “Abbiamo chiesto al Comune garanzie sulla compatibilità del cantiere con una regolare accessibilità a tutta l'area, sulla visibilità delle attività aziendali che non devono chiudere durante i lavori. Serve un Piano Operativo di Cantiere che garantisca ai nostri operatori di poter continuare a lavorare senza subire danni economici e materiali”.

“Confesercenti per tutta la durata del cantiere – dichiara Bonello Ino presidente provinciale - sarà impegnata in prima fila a tutela degli operatori, mettendo a loro disposizione tutta la nostra struttura organizzativa e i nostri consulenti. Ringraziamo il Comune per il primo riscontro ricevuto dopo le nostre osservazioni, con la convocazione di una riunione ad hoc che si terrà nei prossimi giorni, alla presenza dell'assessore competente”.