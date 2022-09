Ventimiglia, la Lega su donazione per ricostruzione passerella: "Bisogna riflettere su sostenibilità del progetto"

“Finalmente giungono nelle casse del Comune di Ventimiglia i 500.000 euro gentilmente donati dal S.A.S Alberto, Principe di Monaco, a seguito della tempesta Alex. La donazione era volta a sostenere la città e i cittadini a riprendersi dopo la ferita aperta dall’alluvione dell’ottobre 2020”. A dirlo è Simone Bertolucci, Segretario della Lega di Ventimiglia, che spiega: “La precedente amministrazione li aveva destinati per coprire una parte dei costi di progettazione e realizzazione degli argini e della passerella sul fiume Roja, che pure sono fondamentale importanza.

“Nei giorni scorsi, però, abbiamo appreso che il progetto della passerella stessa, fortemente sostenuto dall'ex sindaco, ha raggiunto costi esorbitanti, pari a più di 15 milioni di euro, difficilmente recuperabili in tempi brevi e di cui la donazione del sovrano monegasco rappresenta una quota del tutto marginale. In assenza di copertura economica non può partire la gara per l'affidamento dei lavori, nonostante alcuni annunci fantasiosi o di pura propaganda personale. Invitiamo pertanto il Commissario dott. De Lucia ad una riflessione sulla sostenibilità del progetto con particolare riferimento a questa donazione. Questi fondi possono infatti essere spesi celermente per ripristinare danni ancora visibili o sostenere cittadini e imprese ancora in attesa di contributo”.