Balneari e DDL Concorrenza: Lollobrigida "No ad accelerazioni, forzatura incomprensibile"

"Una forzatura incomprensibile" è quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, in merito al fatto che il sottosegretario Garofoli avrebbe presentato in Consiglio dei ministri il cronoprogramma dei provvedimenti governativi di fine mandato. Tra questi anche i decreti attuativi del Ddl Concorrenza, inerenti le concessioni demaniali balneari.



"Forzatura che si aggiunge all'inserimento delle evidenze pubbliche per i balneari nel provvedimento sulla concorrenza, nonostante questo non fosse minimamente previsto dal PNRR. - denuncia Lollobrigida - Fratelli d'Italia, in coerenza con quanto affermato in questi mesi, valuta negativamente questa accelerazione e chiede al governo di concentrarsi su misure condivise come quelle per fronteggiare il caro bollette e un numero limitato di decreti attuativi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tutto il resto, invece, dovrà essere materia del prossimo esecutivo".