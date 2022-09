Sanremo: incendio al deposito della 'Mochen' a Bussana, in fiamme tre camion (foto e video)

Una fitta coltre di fumo si è alzata nel tardo pomeriggio dal lungomare di Bussana, anticipata da alcune forti esplosioni avvertite dai residenti. Tre camion della ditta 'Mochen' sono stati avvolti dalle fiamme per cause ancora in via di accertamento; diverse le squadre dei Vigili del Fuoco che si sono precipitate in zona per domare l'incendio ed evitare che si estendesse anche agli altri mezzi presenti. Sul posto anche i Carabinieri.



Al momento la strada è chiusa al traffico. Anche a diversi chilometri di distanza il fumo e l'odore di bruciato sono chiaramente percettibili. Spetterà ora alle forze dell'ordine chiarire insieme ai Vigili del Fuoco le cause dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa e sarà importante valutare la natura delle esplosioni sentite prima dell'incendio.