Corsica a settembre? Il posto migliore dove fare turismo in Francia in questo periodo

Desideri trascorrere le tue vacanze di settembre in Francia ma non sai dove andare? A seconda delle attività che vuoi praticare durante il tuo soggiorno: oziare in spiaggia, visitare città e villaggi pittoreschi, fare escursioni in luoghi eccezionali e così via, la Corsica potrebbe essere la meta più appropriata per goderti appieno le tue vacanze! La Corsica è un'isola che offre forti contrasti, sia in termini di paesaggi che di cultura. Tra modernità e tradizione, tra mare e montagna, la Corsica offre mille volti da scoprire ed è la meta migliore a settembre per fare turismo in Francia.

La Corsica è una magnifica destinazione molto frequentata dai turisti durante l'estate. Andare in vacanza in Corsica è la soluzione ideale per godersi il sole evitando la grande folla. Settembre in Corsica fa rima con tranquillità e prezzi bassi.

I luoghi da non perdere per questa vacanza

Visitare il nord o il sud della Corsica dipende dai gusti e dai desideri di ciascuno. La Corsica è soprannominata l'Isola della Bellezza per i suoi paesaggi grandiosi. A settembre, lo stress della stagione estiva è finito, i viaggiatori possono prendersi il loro tempo per fare il tour dell'isola.



Le scogliere di Bonifacio, a sud della Corsica

Uno dei posti più belli della Corsica è sicuramente Bonifacio. Questa città situata all'estremo sud dell'isola si affaccia sulla Sardegna. È famosa soprattutto per le sue grandi scogliere di calcare bianco e per la sua cittadella a picco sul mare, dove la vista è impressionante. I più coraggiosi possono salire la scalinata del Re d'Aragona. Questa scala vertiginosa è stata scolpita dall'uomo nella roccia e ha 187 gradini. Vi permetterà di passeggiare lungo il mare e di beneficiare di una vista molto bella.

Le Isole Lavezzi

L'arcipelago protetto è composto da 23 isole e isolotti la cui bellezza è mozzafiato. La traversata da Bonifacio dura solo una ventina di minuti.



Il deserto delle Agriate

Ex territorio agricolo, il sito prese poi il nome di "deserto" dopo la prima guerra mondiale, quando la Corsica perse molti giovani in combattimento. Un sentiero costiero è ora accessibile agli amanti dell'escursionismo, così come molte spiagge per nuotare.



Spiaggia di Palombaggia

Per rilassarsi, perché non andare in spiaggia? Quella di Palombaggia è una delle spiagge più belle della Corsica, situata a sud-est, a Porto-Vecchio. Lì si può godere di acque cristalline e di una spiaggia di sabbia bianca, con scogli rossi e pini marittimi, di fronte alle Isole Cerbicali.



Aiguilles de Bavella, nel Parco Naturale Regionale della Corsica

Un'altra opzione è godersi la montagna. Per fare questo, dirigiti verso le Aiguilles de Bavella, nel Parco Naturale Regionale della Corsica, a soli 30 minuti da Porto-Vecchio. Il luogo delizierà gli escursionisti, con le sue cime frastagliate, le sue grandi pareti rocciose e le sue foreste.

Questi sono solo alcuni dei posti più belli da vedere in Corsica. Però se l'Isola della Bellezza non rientra tra le tue destinazioni preferite per fare turismo in Francia, allora visita il portale Gralon e vai alla scoperta deli luoghi che più corrispondono alle tue esigenze.