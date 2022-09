Intervento congiunto, oggi pomeriggio in via Margotti, dei Vigili del Fuoco e della la Polizia Locale, a causa di alcuni grossi rami che minacciavano di cadere pericolosamente sulla strada.

Gli agenti hanno chiuso la via a veicoli e pedoni per permettere ai pompieri, con l'ausilio dell'autoscala, di mettere in sicurezza i pini marittimi pericolosi. A fine operazioni la strada è stata regolarmente riaperta.