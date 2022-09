Sanremo: 23enne di Bussana trovato morto in Svizzera vicino a Bellinzona

Bussana è in lutto per l'improvvisa morte di Lorenzo Brun, 23 anni, trovato senza vita in casa in Svizzera, vicino a Bellinzona.

La notizia è stata comunicata alla famiglia dai Carabinieri di Sanremo che ora stanno lavorando insieme alle autorità elvetiche per ricostruire l'accaduto e per verificare le cause del decesso. È stata disposta l'autopsia.

Lorenzo, figlio di un dipendente comunale e della farmacista del paese, era molto conosciuto in zona e la notizia della sua morte ha toccato nel profondo i bussanelli che ora si stringono nel doloro attorno alla sua famiglia.