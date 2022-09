Sanremo: nuove verifiche la prossima settimana per il parcheggio alla stazione, attesa per la sua riapertura

Mentre gli utenti continuano ad avere problemi per posteggiare la propria auto, sembra poter arrivare finalmente sul rettilineo d’arrivo il parcheggio della stazione ferroviaria di corso Cavallotti a Sanremo, chiuso da tempo.

Non sono mancate, negli ultimi mesi, le forti lamentele dei viaggiatori, costretti a cercare un posto in giro per la città, in modo da poter poi approdare allo scalo ferroviario da dove prendere un treno. Nelle ultime settimane sono finiti gli interventi all’esterno, per buona pace dei motociclisti, che finalmente hanno i loro spazi, ma ora c’è attesa anche per gli stalli delle auto, nel parcheggio sotterraneo.

Giovedì prossimo è previsto un sopralluogo da parte dei tecnici del comune e, la settimana successiva sarà controllato l’impianto elettrico. La speranza è quella di riaprire entro la fine del mese, in modo da far tornare operativo il parcheggio per la stagione autunnale. Si tratta di un luogo fondamentale, infatti, sia per i viaggiatori che per residenti e turisti in genere, per poter lasciare l’auto.

Al momento la maggior parte di loro, infatti, è costretta a parcheggiare al Palafiori o in via Anselmi, luoghi non molto vicini allo scalo, soprattutto tenendo conto che, una volta entrati in stazione bisogna fare circa 400 metri per raggiungere i binari. La prossima settimana si potrà sapere qualcosa in più sulla data di riapertura.