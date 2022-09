Sabato visita guidata ai borghi di Rezzo e Cenova: il programma della giornata

Sabato è in programma una visita guidata di Rezzo e Cenova. Partenza con una rapida visita al piccolo ma importante borgo di Cenova, patria degli scalpellini; quindi il trasferimento nel borgo di Rezzo dove si vedrà la chiesa parrocchiale di San Martino, il seicentesco castello dei Clavesana e l'oratorio di San Giovanni Battista.

Poi il percorso nel centro storico ricco di portali scolpiti per poi dirigersi verso il santuario di Nostra Signora Bambina ammirando anche la piccola ma ricca cappella di San Bernardo.

Ci sarà una breve camminata in salita di circa 500 metri per arrivare al Santuario edificato nel XV secolo che ospita un prezioso ciclo di affreschi del XV-XVI secolo ed una notevole opera di Filippo Parodi.

Il pranzo sarà libero e a carico dei partecipanti, il borgo ospita due ristoranti.

Iniziativa gratuita, offerta dal Parco delle Alpi Liguri, compresa la navetta andata e ritorno.

Rientro per le 17 circa.

Prenotazione obbligatoria alla guida Marco Macchi 327 0824866 posti limitati.

Ritrovo a Imperia sul piazzale della stazione ferroviaria alle ore 9.30