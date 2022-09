Oltre mille ragazzi a Sanremo per il live di Drefgold sul palco di Pian di Nave (foto)

Un’altra serata dedicata ai giovanissimi ieri a Pian di Nave. Sul palco di ‘Unoenergy accende la tua estate’ è salito il rapper Drefgold per un evento che ha portato in zona oltre mille ragazzi. In apertura di serata Eames e gli artisti locali BiggieTiz e Delta.

L’evento, ad ingresso gratuito, fa parte della rassegna organizzata in collaborazione tra Unoenergy e Comune di Sanremo.

Un altro evento che Sanremo ha saputo dedicare ai più giovani dimostrando così la nuova capacità di attrarre in città anche una platea che fino a qualche anno fa sembrava molto lontana dal target della Città dei Fiori.



DrefGold (pseudonimo di Elia Specolizzi) è un rapper salentino ma bolognese d'adozione ed è considerato uno dei nomi più in vista della scena trap italiana. Inizia a scrivere i suoi brani da giovanissimo ispirandosi alla musica hip hop americana.

Il suo primo album come solista “Kanaglia” ha debuttato ai vertici della classifica e si è fatto conoscere ed apprezzare per il suo stile non convenzionale e il suo look ipercolorato. Dal 2018 ha iniziato a collaborare con Sfera Ebbasta al quale è legato da profonda amicizia.