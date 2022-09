Bordighera - BEERinBO: al via con gli show cooking degli chef Sergio Verrando del Ristorante dei Pescatori di Vallecrosia e Federico Mutascio dei Bagni Vernier di Bordighera.

La quarta edizione di ‘BEERinBO' - Festival di Birra e Cucina’, una tre giorni dedicati alla birra artigianale e alla gastronomica nei Giardini Lòwe di Bordighera, aprirà al pubblico presentando un interessante laboratorio di cucina.

Con Claudio Porchia, presidente dell'associazione "Ristoranti della Tavolozza" e direttore della testata "Travel-Eat", si parlerà della tendenza, in continua crescita, dei ristoranti di inserire nelle proprie carte la Birra Artigianale Italiana e di come questa possa facilmente essere abbinata ad ogni pietanza.

Lorenzo "Kuaska" Dabove, di origine genovese e uno dei massimi esperti mondiali di Birra Artigianale, tanto da essersi meritato l'appellativo di "Profeta della Birra", afferma: "Là dove le Birre osano, i vini non possono osare". E sono infatti centinaia gli Stili differenti di Birra che vengono prodotti nella "sala cotta" dei birrifici artigianali ed è proprio questa ampia varietà che permette anche gli abbinamenti più difficili. Ma la Birra oltre ad essere una bevanda può essere anche un ingrediente in cucina per donare delle caratteristiche particolari ed uniche ai piatti.

Molto interessanti le proposte presentate dallo Chef Sergio Verrando del Ristorante dei Pescatori di Vallecrosia, il Baccalà accomodato alla Birra, e dello Chef Federico Mutascio dei Bagni Vernier di Bordighera che propone uno Zabajone realizzato utilizzando una birra artigianale.

I piatti saranno degustati con una birra artigianale presentata dal Mastro Birraio Davide Verrando di LA Brewery,

Per prenotazioni ed informazioni chiamare il numero + 39 392 7949241. (Per i primi 10 prenotati la degustazione è in omaggio).