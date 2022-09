Triora: immobile del centro storico a rischio crollo, ordinanza del Sindaco e chiusura di una via pedonale

Il Sindaco di Triora, Massimo Di Fazio, ha emanato un’ordinanza per la salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza pubblica, in relazione a un parziale crollo avvenuto in un immobile del centro storico, in via Cava, la sera di lunedì scorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e, vista la situazione, il Sindaco ha chiuso il transito pedonale del tratto interessato e vietato l’accesso alle proprietà private adiacenti. Nell’ordinanza il Sindaco ha anche ordinato al proprietario dell’immobile di non accedere alla pubblica via dall’ingresso della propria abitazione che dà sul tratto di Via Cava interessato dal crollo.

Secondo i riscontri esiste il pericolo di crollo dell’edificio e, per questo è stato istituito il divieto di accesso e transito per tutti i pedoni (trattandosi di via esclusivamente pedonale), in via Cava nel tratto transennato e oggetto del crollo. Vietato anche l’accesso alle proprietà private, fino alla rimozione delle parti pericolanti dell’edificio. E’ stato anche vietato al proprietario dell’immobile di via Sambughea di utilizzare l’accesso alla propria abitazione insistente sul tratto transennato di via Cava.

Il Sindaco ha anche ordinato ai proprietari dell’immobile di eseguire immediatamente (stante il pericolo incombente) la messa in sicurezza del fabbricato a salvaguardia della pubblica incolumità. Ma anche di garantire la pubblica e privata incolumità mediante l’allestimento di idonei ponteggi utilizzando tutti i dispositivi di sicurezza e di segnalazione notturna. Dovranno anche incaricare un tecnico abilitato, che dovrà produrre comunicazione di inizio lavori e la relazione finale di avvenuta messa in sicurezza.