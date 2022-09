Taggia: aveva un mini arsenale in casa, bracconiere tabiese arrestato dai Carabinieri Forestali (Foto)

Oltre 500 munizioni di diverso calibro, 2 fucili di cui uno con matricola abrasa e l’altro risultato oggetto di furto, polvere da sparo, 1 foto trappola, quattro lacci in acciaio ed una gabbia in ferro armata e approntata con esche pronta ad entrare in azione: questo quanto rinvenuto dai Carabinieri Forestali delle stazioni di Badalucco, Sanremo e Triora, avvenuto nei giorni scorsi, presso l’abitazione di un cittadino tabiese, durante le attività di controllo e antibracconaggio.



Le armi e le munizioni sono state ritrovate all’interno di un locale adibito ad una vera e propria macelleria con all’interno ganci per le prede, tavoli da lavoro e mannaie da macellaio; i due fucili ben occultati tra i rifiuti e i mezzi da lavoro presenti.

I militari hanno posto l’uomo agli arresti domiciliari e sequestrato le armi, le munizioni e i mezzi vietati utilizzati per la caccia agli ungulati. Il presunto bracconiere è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e detenzione di armi clandestine oltreché per attività venatoria con mezzi non consentiti ed in periodo di divieto generale. L’uomo è comparso dinanzi al giudice monocratico il quale ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di dimora presso il comune di Taggia.