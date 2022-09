Sanremo: domani e venerdì lavori di asfaltatura in Valle Armea, divieto di transito in via Frantoi Canai

Domani e venerdì l’Autofiori eseguirà una serie di lavori di asfaltatura allo svincolo dell’Aurelia Bis, nella zona di Valle Armea a Sanremo.

Proprio per questo il Dirigente del settore in Comune a Sanremo, Danilo Burastero, ha emanato un’ordinanza per disciplinare la viabilità in via Frantoi Canai. E’ infatti previstoi un divieto di transito dalle 22 alle 6, sia domani che venerdì, nel tratto adiacente lo svincolo Aurelia Bis.

Proprio per questa sarà totalmente vietato il transito in via Frantoi Canai, nei tratti segnalati.