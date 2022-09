Manutenzione strade, dal 5 settembre la riasfaltatura della Mendatica-San Bernardo

Continuano anche in piena estate i lavori di restyling delle strade provinciali. Gli interventi di riasfaltatura nelle vallate, concordati in seguito agli incontri sul territorio tra il Presidente Claudio Scajola e gli amministratori locali, ammontano complessivamente a due milioni di euro.



Le opere più recenti hanno riguardato la Valle Arroscia, in particolare la Sp 100 che collega Nava a Monesi, per un importo di 300 mila euro. Il calendario dei lavori, attento nella distribuzione dei cantieri per evitare problemi alla viabilità, prevede ancora lavori in Valle Arroscia: scatterà dal 5 settembre il restyling della Sp 74 nel tratto Mendatica-San Bernardo. Gli interventi, per un importo di 211 mila euro, sono stati affidati alla ditta Cogeca di Albenga. Le opere di riasfaltatura saranno concluse entro la fine di settembre. Il Presidente Claudio Scajola commenta: “Con grande attenzione abbiamo stilato un Piano triennale di interventi per rimettere a nuovo preziosi collegamenti nel nostro entroterra”.