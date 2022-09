Aiuti-bis, approvata proroga del credito d'imposta per pesca e agricoltura: Piana "Bene, portiamo avanti lotta alla burocrazia"

Con il decreto aiuti-bis viene approvata la proroga del credito d'imposta per la pesca e l'agricoltura per il terzo trimestre 2022. "Un risultato frutto di un lavoro di sensibilizzazione istituzionale portato avanti negli ultimi mesi e che bisogna continuare. La pesca - commenta il vice presidente della Regione Liguria con delega alla Pesca Alessandro Piana e attuale candidato ale Senato per la Lega - è un settore importantissimo per la nostra regione, per tante famiglie e per i consumatori".



"Per questo, con una chiara programmazione, dobbiamo difendere il nostro mare e le nostre aziende. Come Lega lottiamo contro la burocrazia; basti pensare che al momento manca ancora la notificazione del codice tributo dell'Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti d'imposta sull'acquisto del carburante, con scadenza di utilizzo a fine anno. In più chiediamo ristori adeguati dai fondi europei per fronteggiare il caro gasolio e rispondere alle diverse categorie di pesca" - conclude Piana.