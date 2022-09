Riva Ligure: è arrivata l'autorizzazione, a caccia di altre bombe nascoste nel letto del torrente Argentina

Tra settembre e ottobre, il letto del torrente Argentina sarà scansionato per vedere se nasconda altri ordigni bellici. Nei giorni scorsi è arrivata l'autorizzazione necessaria ad avviare le procedure che saranno in capo al Comune di Riva Ligure.

L'intervento abbastanza complesso permetterà di valutare se il corso d'acqua celi altre bombe. Una procedura che vuole escludere una possibilità non troppo remota, visto il ritrovamento dell'ordigno da 1000 libbre estratto per caso da un escavatore il 22 aprile e la cui rimozione ha tenuto sotto scacco il territorio rivese e una grande parte della vicina Taggia. La bomba trovata quest'anno è stata solo l'ultima in ordine cronologico visto che nel corso degli anni non sono mancati ritrovamenti analoghi. Uno simile, risalente ad appena una decina di anni fa. Se la scansione rivelerà qualcosa di sospetto, sarà necessario procedere con degli approfondimenti, rendendo di fatto più lungo l'intero iter.