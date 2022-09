Lieto evento: è nata Azzurra, figlia del nostro collega di Savona News Luciano Parodi. Congratulazioni e auguri!

E’ nata oggi alle 12.30 Azzurra Parodi, figlia del nostro collega di Savona News, Luciano e della sua compagna Luana Pascarella.

“Sei arrivata il 30 agosto – scrive Luciano sul suo profilo di Facebook - una giornata uggiosa poi sfociata in un temporale pazzesco, dopo che per 4 mesi il caldo ha sfiancato e non poco la mamma. Sei una meraviglia e grazie a Luana che è la mia eroina.

Azzurra, alla quale vanno gli auguri della nostra redazione, pesa 3 kg e 395 grammi. Congratulazioni a Luciano e alla mamma.