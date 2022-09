Note d’autore con Chiara Ragnini e Geddo mercoledì prossimo dalle 21 a Riva Ligure

La musica d’autore fa tappa a Riva Ligure per l’ultimo appuntamento musicale del calendario estivo della cittadina affacciata sul mare: Chiara Ragnini e Geddo saranno, infatti, i protagonisti della serata “Note d’Autore” mercoledì prossimo dalle 21, in Via Martiri della Libertà 11.

I due musicisti tornano a condividere il palco insieme per presentare, rispettivamente, le ultime uscite discografiche: Fratelli, album pubblicato nella primavera 2020 dal cantautore ingauno, e Disordine, EP pubblicato nell’autunno 2020 dalla cantautrice genovese.

Ci sarà spazio anche per alcuni omaggi alla canzone d’autore italiana, rivisitati in chiave acustica dai due artisti, da Lucio Dalla a Gino Paoli fino a Fabrizio De Andrè.