L'associazione 'Terre di Grimaldi' organizza il 22 ottobre il corso per diventare esperti dei muri a secco

" Con grande soddisfazione comunichiamo che i posti disponibili per il corso che inizierà il 24 settembre sono già esauriti. Pertanto, visto il gran numero di richieste che ci sono arrivate e l'interesse sollevato dalla nostra iniziativa, abbiamo deciso di replicare a partire da Sabato 22 ottobre, con le identiche modalità: tre fine settimana "flessibili" (in base alle condizioni meteo) e identico programma". Lo rende noto l'associazione 'Terre di Grimaldi'.

L'iniziativa avrà una parte teorica: analisi dei motivi per cui cade un muro a secco (assenza di manutenzione, cambiamento di carico, impermeabilizzazione del suolo, errori di costruzione ecc..); statica dei muri (dare la pendenza giusta, come evitare lo "spanciamento", funzione del muro e del contromuro, linee guida generali su come posizionare le pietre); funzione dei muri a secco (briglia idraulica, microclima dei muri, prevenzione del dissesto idrogeologico, ecc...); quadro regolamentare e normativo, autorizzazioni eventualmente necessarie.

E anche un parte pratica: esame di muri crollati con analisi sul posto, sicurezza sul lavoro (come prevenire rischi e infortuni); Smontaggio e ripristino di una porzione di muro, imparando a riconoscere quali pietre sono ancora solide e ben posizionate e quali invece vanno rimosse e ricollocate; Costruzione di un tratto di muro ex-novo, quindi partendo dal piede.



Anche questo corso prevede un massimo di 10 iscritti perchè l'associazione vuole che tutti ricevano una buona assistenza. E' necessario dotarsi di scarpe antinfortunistiche, guanti e abbigliamento da lavoro, mentre gli attrezzi e saranno disponibili sul posto. La quota di partecipazione comprende anche l'assicurazione per eventuali infortuni e/o danni a terzi.

Imparare a fare i muri a secco può dare molti sbocchi di lavoro in Liguria, vista la conformazione del suo territorio: praticamente tutti i terreni agricoli sono terrazzati con muri a secco. Nel caso in cui invece si possegga un appezzamento di terra, saper riparare o costruire muri permette di risparmiare molti soldi, dal momento che normalmente i muri a secco fatti a regola d'arte costano intorno ai 150 - 180 euro/mq, ma possono arrivare anche a 300, in condizioni di particolare difficoltà costruttiva. Per ulteriori domande si può contattare lo 0184 38086 oppure scrivere a terredigrimaldi@gmail.com