Inaugurato il murales di Terzorio: un omaggio al paese e alla natura che lo circonda (Foto e Video)

E' stato presentato oggi pomeriggio il murales realizzato a Terzorio per accogliere chi arriva passando dal bivio per Pompeiana. La mano è quella di due writer diventati molto famosi in provincia di Imperia, Maurizio Jori ed Elisabetta Colombo.

I due giovani street artist hanno firmato anche molte altre opere famose in zona, ad esempio, quelle sulle strade di Cipressa e San Lorenzo al Mare, per arrivare poi a uno degli ultimi, quello che sovrasta la stazione ferroviaria di Sanremo, in ricordo di Valerio Bonfante. Per quanto riguarda l'opera di Terzorio, gli artisti sono stati ingaggiati dalla locale associazione "Tersö Sêia e Ancöi". Questa realtà ha voluto donare questo particolare biglietto da visita ai tanti turisti che scelgono Terzorio.