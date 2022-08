La bellezza dei Globicefali nel golfo di Imperia (Foto)

Un avvistamento eccezionale quello del 24 agosto per i passeggeri e i Whale watchers della Corsara della compagnia Golfo Paradiso - la motonave che salpa da Andora, Imperia, Bordighera e Sanremo - i quali sono riusciti a osservare tra gruppi differenti di Globicefali, composti da maschi adulti, femmine e cuccioli. “Li stavamo aspettando dall’anno scorso - racconta la ricercatrice Jessica Picozzi - e finalmente i Globicefali si sono fatti vedere al largo di Andora”.

I cetacei sono stati avvistati a neppure a 10 miglia dalla costa. “Di norma i Globicefali vivono in acque pelagiche ad almeno 25/30 miglia dalla costa - continua la biologa - per questo non credevamo ai nostri occhi quando da lontano abbiamo avvistato le grandi pinne nere e le tipiche teste tondeggianti. Gli animali erano fermi in superficie e li abbiamo avvicinati lentamente per non disturbarli finché sono stati loro a raggiungerci incuriositi”.

I Globicefali (Globicephala melas) sono cetacei odontoceti lunghi fino 6 metri per 2 tonnellate, si riconoscono per le pinne dorsali arcuate all'indietro e il comportamento spiccatamente curioso e socievole. L’incontro con gli esemplari di questa specie è unico perché - a differenza di altri cetacei come balene e delfini - questi mammiferi marini di giorno restano in superficie a risposare anche diverse ore e non hanno alcuna fretta di immergersi in presenza di barche.

Nel Mar Mediterraneo il Mar Ligure rappresenta una delle più importanti aree marine protette grazie sue elevate profondità e la presenza di canyon sottomarini. Proprio al largo delle coste liguri si trova la meta di moltissime specie di mammiferi marini: il Santuario dei Cetacei, il miglior luogo per ammirare questi grandi vertebrati nel loro ambiente naturale. “Durante l’escursione abbiamo incontrato tre gruppi differenti di pilote whale - il loro nome inglese che si riferisce al comportamento gregario del gruppo di seguire le indicazioni del capofila/pilota - composti da maschi adulti, femmine e cuccioli che venivano allattati dalle madri. Il maschio dominante osservava il branco da lontano, pronto a emettere il solo suono di riconoscimento per richiamare i compagni in un attimo in caso di pericolo - conclude Jessica Picozzi - I Globicefali mostrano curiosità e fiducia nei confronti dell’uomo che purtroppo a volte si rivela micidiale, come nel caso delle isole Faroe, in Danimarca, dove ogni estate vengono uccisi brutalmente migliaia di questi esemplari in nome di una barbara tradizione. Fortunatamente nel Santuario Pelagos la specie è protetta e anche grazie agli sforzi di conservazione oggi abbiamo avuto la possibilità di passare una giornata indimenticabile con loro a bordo della Corsara”.

L’attività di Whale Watching (osservazione di balene e delfini nel loro ambiente naturale www.golgoparadiso.it) è un’esperienza unica e coinvolgente, che emoziona gli appassionati di animali, i fotografi naturalistici amatoriali o professionisti, grandi e piccini. L’osservazione in mare viene effettuata grazie all’ausilio dei binocoli: preparazione, attitudine, passione e pazienza sono gli ingredienti indispensabili per effettuare un ottimo whalewatching. Gli avvistatori di Golfo Paradiso sono sempre pronti a perlustrare la superficie del mare in cerca di pinne, dorsi e soffi.

“L’escursione alterna divertimento e divulgazione scientifica, sotto la guida di un team preparato composto dall’equipaggio, da un biologo marino, un whalewatcher esperto del Santuario, una fotografa e i ricercatori di vari Istituti di ricerca - fanno sapere da Golfo Paradiso Whale Watching - Il team accompagna i passeggeri durante il percorso fornendo interessanti informazioni sul Santuario, i mammiferi marini e le conseguenze dell’impatto antropico sul loro ambiente; è a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda o curiosità, rendendo l’esperienza non solo una gita di piacere, ma anche un’occasione per imparare”.

