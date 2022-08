Petsfestival 2022: furetti avanti a tutta forza

È probabilmente conosciuto come l’animale più furbetto delle nostre case ed è capace di passare dalla veglia al sonno in un attimo trasformandosi da angioletto sognante a diavoletto a quattro zampe! Quest’anno a PETSFESTIVAL si potrà conoscere da vicino il furetto e le sue abitudini, il suo modo buffo di camminare e il suo carattere così divertente. Il furetto, come tutti sanno, è un mammifero appartenente alla famiglia dei mustelidi ed è stato addomesticato dall’uomo da diversi secoli basti infatti pensare che alle origini greci e romani lo utilizzavano per la caccia al coniglio. Ma potrai scoprire molte altre cose nelle due giornate! E trovare prodotti e novità per il tuo furetto. A proposito sapevi che i furetti possono imparare anche alcuni esercizi di Agility? Se non ci credi potrai vederlo proprio con i tuoi occhi! E così al sabato saranno impegnati in giochi di abilità mentre nella giornata di domenica verranno invece premiati i furetti più belli: infatti ritorna un grande appuntamento: L’INTERNATIONAL FERRET CONTEST con esemplari in mostra e giudici specialisti pronti a esaminarli e a eleggere i più belli. Sei curioso di conoscerli? E allora ti aspettiamo a PETSFESTIVAL!

Un appuntamento che si svolgerà il 15 e 16 ottobre con inizio alle ore 09,00 a CremonaFiere.

Per info e contatti visita il nostro sito https://petsfestival.eu oppure visita la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/Petsfestival/ per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.