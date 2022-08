L'ex pallavolista azzurra Barbara Siciliano oggi al 'Bordighera Book Festival'

Barbara Siciliano, la fortissima pallavolista sanremese che ha giocato anche una quarantina di partite in Nazionale e ha smesso l'attività ad alto livello da non molti anni, pur se vive ora a Milano, non appena può è a Sanremo. E, oggi, presenzierà al Book Festival di Bordighera dove, alle 17.45, al Buga Buga, sarà alla presentazione del libro di Marco Silvano Corradi 'L'arte di giocare e vincere. Campioni dal Ponente ligure alle Olimpiadi e all'iride mondiale'. Volume dedicato ai maggiori sportivi della provincia attivi soprattutto fra il 1970 e il 2010, ma anche oltre, e che alla Siciliano dedica ampio spazio e foto.



Barbara Siciliano ha giocato 12 anni in serie A in società prestigiose (quelle di Modena e Foppapedretti) arrivando a ben quattro finali scudetto. E ha svolto tutta la trafila delle nazionali giovanili fino a quella maggiore con la quale ha partecipato anche al Campionato mondiale in Brasile. A Sanremo vivono i genitori Vincenzo ed Enrica e il fratello Christian. Oggi Barbara è sposata con il quotato avvocato milanese Simone Giuliani che, curiosamente, aveva conosciuto a Sanremo (e non nelle tante città dove ha giocato) dove veniva, e continua a venire ora con la famiglia, in vacanza. Ad allietare la coppia due splendide figlie: Viola e Beatrice. Nella foto: Barbara Siciliano con la maglia della nazionale.