Un rabdomante per Bajardo: il CICAP "Nessuna efficacia dimostrata", Labolani "Li sfido dove e come vogliono"

La decisione di Bajardo di ingaggiare un rabdomante per trovare nuove falde acquifere sta facendo molto discutere tanto da portare anche il CICAP ad intervenire. Il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, è un ente senza fini di lucro che promuove l'indagine scientifica in ciò che è paranormale o appunto appartiene all'ambito delle pseudoscienze.

Sul caso di Bajardo il CICAP ha ricordato che la rabdomanzia è "..un’arte divinatoria, diffusa sin dal III millennio a.C., che non ha alcuna efficacia dimostrata, a differenza di discipline attendibili come l’idrogeologia". In questo caso, spicca che un Comune voglia spendere 366 euro, non una gran cifra ma sempre di soldi pubblici stiamo parlando, affidando un incarico diretto a un professionista in questa attività, Renato Labolani di Apricale. Va detto che quest'ultimo nel suo campo vanta una professionalità e un curriculum che ci tiene a difendere.

"È ora di finirla. Una volta quelli come me li bruciavano ma adesso la verità sta emergendo. - ci dice Labolani - Bajardo è il secondo Comune che ha deciso di affidarsi a me. Il sindaco mi ha dato fiducia dopo quello che ho fatto ad Apricale. I fatti lo dimostrano. Apricale era disperato, senza acqua ora hanno 250 metri cubi di acqua al giorno e non hanno problemi idrici. Di solito mi cercano i privati. Ricordo quando mi ha chiamato un imprenditore con un agriturismo in Toscana. Aveva problemi dopo che si era esaurita la conca da cui si approvvigionava con due pozzi, grazie a indagini geoelettriche con l'uso dello scandaglio. Sono andato, ho sentito l'acqua e abbiamo trivellato. Ho salvato quell'attività che altrimenti sarebbe rimasta senza acqua".