Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: un arresto in flagranza e 19 persone denunciate dai carabinieri di Bordighera

19 uomini di età compresa tra i 19 e i 30 anni, provenienti dal Nord Africa, Iran e Iraq, sono stati sorpresi dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile in via Roberto a Bordighera mentre si stavano assiepando nel vano di carico di un furgone, in precarie condizioni igienico sanitarie. I militi sono intervenuti dopo aver scorto un movimento anomalo intorno a un’autovettura e ad un furgone il cui conducente, alla vista delle forze dell’ordine, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. I militari hanno quindi proceduto a identificare l’autista della berlina e fermato i diversi stranieri ai quali hanno prestato la prima assistenza, per poi procedere all’identificazione in collaborazione col personale del Commissariato di P.S. di Ventimiglia.

Al termine delle operazioni gli stranieri – che hanno chiesto protezione internazionale – sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria per violazioni in materia di immigrazione, mentre il conducente dell’autovettura, ritenuto presunto responsabile di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è stato trasferito nel carcere di Sanremo: la convalida è prevista nei prossimi giorni.