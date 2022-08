Sanremo: il 29 agosto a Bussana Vecchia, appuntamento con la nuova tournée estiva di 'Shakespeare’s Women'

Se Shakespeare fosse qui oggi, che ruoli scriverebbe per le sue donne? Torna in scena Shakespeare’s Women, la produzione originale del Theatre Of Eternal Values (Tev) che racconta storie e drammi delle celebri eroine del grande Bardo. La nuova tournée prenderà il via il 24 agosto prossimo e toccherà quattro tappe, in Italia, tra queste ci sarà l’appuntamento del 29 agosto a Sanremo, nella frazione di Bussana Vecchia.



Lo spettacolo è in inglese con sottotitoli in italiano. Dopo quattrocento anni lo spirito di William Shakespeare incontra i suoi personaggi femminili sulle rive del Tamigi. Inizia un viaggio difficile e sorprendente attraverso gli occhi delle sue donne, alla scoperta del loro pensiero, di come loro vedono il proprio ruolo nella storia. Da Ofelia a Lady Macbeth, le eroine shakespeariane si raccontano, si confidano e si confrontano, cercando la propria identità e rivelando vissuti attuali, vicini a quelli delle donne odierne.

Sul palco Ofelia (Monia Giovannangeli), Lady Macbeth (Alexandra Maitland Hume), Caterina D’Aragona (Nicolette van T’hek), Titania (Adda Van Zanden), Giovanna D’Arco (Deborah Eckman) e William Shakespeare (Victor Vertunni). Lo spettacolo è scritto da Monia Giovannangeli e diretto da Eric Loren. I costumi di Caterina Monaco. Musiche suonati dal vivo da Emma Turley e Alessandro Martin e le luci sono di Maxim Vertunni,

“L’idea dello spettacolo - spiegano gli autori - nasce dal desiderio di comprendere l’evoluzione sociale della donna. Le parole di Shakespeare sono alla base di un’opera dinamica che intreccia la grandezza del linguaggio del Bardo con le modalità espressive di oggi. Gli attori, giocando con i ruoli dei diversi personaggi, tra passato e presente, portano alla luce inaspettate emozioni, facendo ritrovare alle eroine shakespeariane quell’unità corale capace di incarnare il corpo e lo spirito delle donne di tutti i tempi”.

Ecco le tappe della tournée ad Agosto 2022 in Italia: Verona Shakespeare Fringe Festival (Teatro Camploy 24 Agosto ore 21), Venezia (Giudecca Art district 25 Agosto ore 21), Piacenza (Palazzo Farnese 27 Agosto ore 21), Sasso Marconi (Ponte sulla Natura 28 Agosto ore 19), Sanremo (Bussana Vecchia 29 Agosto ore 18.30).



Il trailer, le immagini e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Shakespeareswomen.com.