Elezioni politiche, Antonino Barbera è il candidato imperiese al Senato per il MoVimento 5 Stelle

Sarà Antonino Barbera il candidato del MoVimento 5 Stelle al Senato per la provincia di Imperia.

Questo l'annuncio del capogruppo e il consigliere regionale del M5S Fabio Tosi e Paolo Ugolini: “Ai candidati del M5S, auguriamo solo il meglio: il gruppo che orgogliosamente ha continuato a credere nei valori fondanti del MoVimento, è coeso e lavora oggi come ieri per portare le istanze dei cittadini nelle istituzioni. Chi come loro e come noi è rimasto nel M5S e non ha ceduto alle sirene, ha dimostrato, sempre, di non guardare al palazzo ma ai reali bisogni di tutti, soprattutto degli ultimi e dei senza voce. Adesso, lavoriamo tutti insieme con loro e per loro per portare a casa il risultato. In bocca al lupo a Roberto Traversi, Federica Giorgi, Alessandro Cancelleri e Laura Risso per la Camera e a Luca Pirondini, Antonino Barbera e Jessica De Muro per il Senato”.



“Da giorni ho deciso di partecipare alle selezioni interne del Movimento 5 Stelle per le candidature alle prossime elezioni politiche - commentava qualche giorno fa Barbera in un post social - lo farò per la lista del Senato, ben conscio dell'impresa titanica da parte del M5S di conquistare un seggio al senato, e dal momento che correre in salita mi esalta di più della discesa, quale occasione migliore per la continuare battaglia? Le campagne elettorali sono un'ottima occasione per conoscere persone nuove e divulgare le nostre idee e poter dire “barcollo ma nn mollo”perché io nel Movimento oggi come ieri continuo a crederci e ora che abbiamo Conte alla nostra guida ci credo ancora più”.