Un sabato di grande musica a Sanremo: sul palco di Pian di Nave arriva Alex Britti

Grande appuntamento per l'estate musicale sanremese. Sabato sul palco di Pian Di Nave arriva Alex Britti.

Musicista eclettico e di grande talento, Alex Britti si avvicina alla musica giovanissimo. Per i suoi sette anni, infatti, si fa regalare una chitarra classica, a 14 passa a quella elettrica e a 17 fonda il suo primo gruppo blues.

Dotato di una tecnica e passione fuori dagli schemi, ha accompagnato artisti come Buddy Miles, Billy Preston, Rosa King e Louisiana Red.