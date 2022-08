Sale in Zucca- Riva Ligure: grande successo per l’omaggio a Fabrizio De Andrè con Claudio Porchia e Christian Gullone (Fotogallery)

Un pubblico numeroso, che ha gremito piazza Matteotti in ogni ordine di posti, ha lungamente applaudito la presentazione del libro “I fiori di Faber” di Claudio Porchia con gli interventi musicali di Christian Gullone.

Il quinto appuntamento della rassegna letteraria ha proposto una originale interpretazione delle canzoni del cantautore genovese. Alcune melodie famose sono state riproposte con una chiave di lettura nuova: quella del linguaggio dei fiori, dei colori e dei profumi. Il risultato è stato un viaggio che ha emozionato e affascinato il pubblico.

Fabrizio De Andrè amava la natura e nei testi delle sue canzoni sono frequenti le citazioni floreali mai banali e sempre di grande valore simbolico. Durante l’incontro sono state ricordata anche due figure molto care a Fabrizio De Andrè, Pepi Morgia e Don Andrea Gallo.

Al termine in molti si sono voluti congratulare con i protagonisti della serata che ha alternato interessanti racconti a deliziosi e gradevoli momenti musicali del bravissimo e applauditissimo Christian Gullone.

La rassegna letteraria promossa dal Comune di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem, il gruppo Morenews come media partner, e la direzione artistica di Claudio Porchia terminerà il 25 agosto sempre alle 21.15 in piazza Matteotti con un doppio appuntamento con Stefano Bicocchi: “Vito e le ricette del cuore. una favola per far nascere un sorriso” e Ugo Carelli: “Storie di sapori e di mare” ed. Zem.

“Vito e le ricette del cuore. una favola per far nascere un sorriso” è un libro da leggere, da gustare e da pasticciare anche in famiglia. Corredato con le bellissime illustrazioni di Cristina Stashkevich, i proventi delle vendite sono devoluti all’Associazione “Piccoli Grandi Cuori”.

Ugo Carelli nel suo libro “Storie di sapori e di mare” propone un quadro del legame tra storia, cultura e arte culinaria, partendo dalle sue due grandi passioni: il mare e la cucina. Un ricettario preciso e completo con una grande attenzione agli ingredienti ed alla tradizione.