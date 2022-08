Riva Ligure: questa sera in scena uno show ideato da Ethan, giovane cantautore emergente della nostra provincia

Sul palco Ethan non sarà solo, con lui ci saranno Denisia Marletta, coreografa e ballerina professionista, con una bellissima carriera alle spalle, presente su palchi importantissimi come quello di xfactor e del Teatro Ariston. Oltre a loro, Cleo Schiappacasse, cantante e performer, conosciuta nella zona per la sua bellissima voce e presenza scenica, presente in molti locali della zona con il duo acustico 'Breakboxes', la sera del 19 la vedremo sul palco in una veste diversa dal solito, come performer a 360°.



Sul palco anche Cristina Colancecco e Giancarlo Schiappasse, uniti nella vita e nella musica. Cristina e Giancarlo sono da sempre coinvolti in progetti teatrali e musicali, spesse volte in cui la protagonista é la beneficenza. Cristina è la fondatrice e regista degli ScaccoMatto, compagnia teatrale amatoriale molto conosciuta ed apprezzata nel ponente Ligure, questa sera sarà sul palco in veste di attrice e cantante, accompagnata alla chitarra dal suo compagno di vita Giancarlo. Durante la serata, ci saranno anche momenti di monologhi, video omaggio, effetti speciali e tante altre sorprese.