Covid in Liguria: 108 nuovi casi in provincia di Imperia, in risalita il numero dei pazienti ricoverati

Sono 669 i nuovi positivi rilevati oggi in Liguria. 108 i casi in provincia di Imperia , 152 nel savonese, 222 a Genova e 185 a La Spezia.

In risalita i ricoverati nella nostra provincia: sono 33 (+2), dei quali due in terapia intensiva. Diminuiscono invece su base regionale, 346 oggi (-11) dei quali 8 in terapia intensiva.