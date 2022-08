Riva Ligure: stasera omaggio a Fabrizio De Andrè con Claudio Porchia e Christian Gullone

Il prossimo appuntamento di Sale in Zucca, giovedì 18 agosto, prevede un omaggio a Fabrizio De Andrè con la presentazione del libro “I fiori di Faber” di Claudio Porchia con interventi musicali di Christian Gullone.

Fabrizio De Andrè amava la natura di cui i fiori rappresentano un tratto della bellezza. Nei testi delle sue canzoni sono frequenti le citazioni floreali mai banali e sempre di grande valore simbolico. Il libro rappresenta uno stimolo a riascoltare alcune sue canzoni utilizzando una chiave di lettura nuova: quella del linguaggio dei fiori, dei colori e dei profumi. Il risultato è un viaggio attraverso canzoni emozionanti, atmosfere originali, disegni ed essenze insieme dolci e amare, a tratti deliziose o pungenti.

A causa di una temporanea indisponibilità dell’autore, l’appuntamento programmato con Giancarlo Caselli ed il suo ultimo libro“La giustizia conviene. Il valore delle regole raccontato ai ragazzi di ogni età” è stato rinviato a data da destinarsi.

La rassegna letteraria promossa dal Comune di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem, il gruppo Morenews mediapartner e con la direzione artistica di Claudio Porchia terminerà il 25 agosto con un doppio appuntamento con Stefano Bicocchi: “Vito e le ricette del cuore. una favola per far nascere un sorriso” e Ugo Carelli: “Storie di sapori e di mare” ed. Zem.

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle ore 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.