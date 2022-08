Gioco d’azzardo, situazione italiana e licenze statali

In Italia il gioco d’azzardo è parte della vita quotidiana da migliaia di anni, ma la nostra è una delle nazioni europee che più si impegna per regolamentare questo settore economico, migliorandone la sicurezza e combattendo l’illegalità.

La situazione in Italia

Aiutato anche dagli ultimi anni di pandemia e dalla chiusura di intrattenimenti alternativi, il settore del gioco d’azzardo ha attirato di recente milioni di nuovi utenti. Oltre il 25% della popolazione mondiale ha dichiarato di partecipare regolarmente a giochi d’azzardo e scommesse.

Gli italiani amano tutti i giochi di fortuna, partendo dalle tombole di paese, ai tavoli di carte nei bar con gli amici, fino ad arrivare ai casinò online, di cui potrete trovare una lista su https://online-kaszino.net/ , oltre a slot machine e bingo.

Questo amore per il gioco è un’eredità storica: i Romani si divertivano con il predecessore del moderno Backgammon, Ludus Duodecim Scriptorum, mentre nel Rinascimento gli italiani inventarono molti altri giochi di carte e d’azzardo che, evolvendosi negli anni, si sono trasformati in quelli che conosciamo oggi.

Il lavoro del Governo è stato dunque una battaglia in salita poiché, essendo il gioco d’azzardo così impregnato nel tessuto sociale, esso ha dato vita nei secoli a centinaia di organizzazioni illegali volte a sfruttarne i profitti. Dopo decenni di lotte, emendamenti e nuove leggi, l’Italia è riuscita a regolamentare in modo chiaro e conciso gli operatori del gioco d’azzardo, garantendo inoltre la sicurezza dei giocatori, sia online che nelle sale da gioco in mattoni.

La funzione di AAMS e il suo recente cambiamento

Il compito di monitorare e regolamentare tutti gli operatori del gioco d’azzardo è stato assegnato ad AAMS, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato , di recente rinominata ADM, Agenzia Dogane e Monopoli.

ADM controlla e verifica che le aziende e le piattaforme online siano conformi alla presente legislazione italiana, rilasciando infine una licenza per operare sul territorio italiano.

In questo modo, da marzo 2010, anche gli operatori stranieri possono venire autorizzati ad aprire e gestire siti in Italia.

I requisiti della licenza ADM/AAMS

Lo scopo principale della riforma del gioco d’azzardo è bloccare eventuali irregolarità e fermare rapidamente ogni tentativo di riciclaggio di denaro in Italia, oltre a evitare possibili frodi ai danni dei cittadini.

Inoltre, il costo legato all’ottenimento della licenza è elevato e permette allo Stato Italiano di aumentare le proprie entrate erariali: per esempio, i casinò online sono tassati al 27,5%, imposta alla quale si aggiunge un ulteriore 0,6% sul fatturato.





Alcuni dei requisiti più importanti imposti da ADM sono:

Ogni gioco deve avere un ritorno al giocatore superiore al 90%;

È vietato pubblicizzare giochi e servizi a minorenni;

Le vincite devono essere pagate entro 7 giorni;

I software per i casinò online devono essere verificati, garantiti e ogni transazione deve essere protetta.





La legislazione italiana è una delle più avanzate a livello Europeo e consente agli utenti, soprattutto online, di verificare rapidamente, grazie al simbolo AAMS/ADM, se un operatore è provvisto di licenza, in modo da essere certo di giocare in piena sicurezza.