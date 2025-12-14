Liceo Aprosio: Al via "Una due giorni" all'insegna di scienza , cultura, teatro e cucina

Nell’ambito delle iniziative di orientamento, lunedì 15 e martedì 16 al mattino si svolgerà A PROpoSItO di Aprosio: gli studenti dei quattro indirizzi presenteranno i loro percorsi di studio. Il liceo Classico porterà sul palco per l’OrientaClassico, una pièce teatrale dal titolo Storie fatali di donne, valorizzando la cultura classica in tempi moderni. Il liceo Linguistico metterà in scena brevi performance tratte da testi letterari nelle quattro lingue studiate. Il liceo delle Scienze Umane proporrà ai “colleghi” delle medie l’evento “Cibo per la mente”. Infine, il liceo Scientifico offrirà un gustoso anticipo di APROpoSItO di Scienza in Cucina.

Nei pomeriggi di lunedì 15 e martedì 16 dalle 14 e 30 alle 18 e 30 il liceo cittadino si trasformerà in un autentico laboratorio culturale con il tanto atteso APROpoSItO di Scienza e con il Festival delle Lingue. Un nuovo “sodalizio” tra il Dipartimento di Matematica, Scienze e quello di Lingue che per la prima volta hanno unito le forze, proponendo un tema comune e decisamente “appetitoso”: “La cucina nel mondo”, un viaggio nell’arte culinaria attraverso la scienza e le diverse culture.

Ospiti d’onore nel pomeriggio di martedì 16 lo chef Antonio Buono del rinomato ristorante Casa Buono di Ventimiglia e Valentina Florio, che interverrà sul tema dell’invenzione delle tradizioni alimentari. L’ingresso è aperto alle scuole di ogni ordine e grado, ai genitori e a chiunque voglia conoscere uno dei licei più rinomati della Liguria. Sarà un’occasione per imparare, “viaggiare” il mondo con l’immaginazione, gustare piatti internazionali e scambiarsi gli auguri prima delle feste.

L’evento vanta la collaborazione di Barilla che per l’occasione ha fornito la sua rinomata pasta.

Ospiti d’eccezione alcuni studenti dell’istituto alberghiero Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia.

Spiega il nuovo Dirigente Giovanni Oggiana: “La nostra scuola vanta un piano dell’offerta formativa di grande rilievo: a partire dai nuovi strumenti digitali di apprendimento, acquistati grazie ai fondi PNRR, l’accreditamento Erasmus Plus, ottenuto due anni fa, che favorisce viaggi culturali all’estero per gli alunni e la mobilità per i docenti.

Il liceo Aprosio propone inoltre numerose attività extrascolastiche: corsi di lingue, corsi di teatro, laboratori artistici, gruppi sportivi, un laboratorio di giornalismo, un laboratorio di lingue antiche e tanto altro”.

Ogni anno gli alunni, coadiuvati dai docenti, propongono L’Orientaclassico, APROpoSItO di scienza, il Festival delle Lingue, la Notte del classico: iniziative legate all’indirizzo di studi che vedono i ragazzi impegnati in recite, spettacoli teatrali e esperimenti in laboratorio. In preparazione anche un nuovo evento per l’indirizzo Scienze umane.

Valore aggiunto della scuola sono gli impianti sportivi - due palestre, campi da volley, basket, calcetto e “mini” pista d’atletica - che rappresentano un vero e proprio “fiore all’occhiello”, unico nella provincia.

“Il Liceo 'Aprosio' - conclude Giovanni Oggiana - rappresenta sicuramente una realtà educativa e culturale fondamentale e nello stesso tempo un punto di riferimento sempre più solido e prezioso per le famiglie del nostro territorio. La scuola rimane a disposizione sia per ulteriori chiarimenti, sia per fornire eventuale supporto alle famiglie nelle procedure di iscrizione”.