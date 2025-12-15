Il Principato di Monaco su misura: Livein.mc trasforma la ricerca di casa in un viaggio esperienziale

Nel Principato di Monaco, ogni proprietà racchiude una storia unica e ogni quartiere vibra di una sua inconfondibile atmosfera.

Ph. @almofilm

È da questa profonda consapevolezza che nasce Livein.mc, la piattaforma innovativa creata da due figure chiave: Julie Bertany, stimata specialista dell'immobiliare monegasco, e Nicolas Guillaud de Saint-Ferréol, esperto in innovazione proptech. La loro visione congiunta ha dato vita a uno strumento che supera il concetto tradizionale di transazione immobiliare.

Livein.mc non si limita a coprire il territorio di Monaco, ma estende il suo raggio d'azione alle zone limitrofe più esclusive e ricercate: Saint-Jean-Cap-Ferrat, Èze, Roquebrune, Cap-d’Ail, Villefranche, La Turbie e Beausoleil.

Ciò che eleva questa piattaforma online al di sopra della concorrenza è la sua straordinaria capacità di convertire ogni singola inserzione in un'esperienza totalmente immersiva. Qui, l'obiettivo non è semplicemente vendere un appartamento o una villa: l'intento è far scoprire e toccare con mano un intero quartiere, la sua ambiance, la quotidianità che lo anima e l'incomparabile art de vivre che lo definisce.

Questa metodologia all'avanguardia unisce efficacemente lo storytelling al lifestyle. Gli acquirenti hanno l'opportunità di esplorare la vita locale e l'ambiente circostante ben prima di organizzare una visita, ottenendo una prospettiva completa e autentica. Parallelamente, i professionisti del settore dispongono di uno strumento di differenziazione essenziale per valorizzare al meglio l'immobiliare di lusso e d'eccezione. A Monaco e lungo l'intera Costa Azzurra, Livein.mc dimostra con forza che il valore di una proprietà non si può misurare solo in metri quadrati o in cifre economiche: esso si percepisce, si sente e, soprattutto, si vive.