Elezioni politiche: manifesti Lega con Matteo Salvini strappati a Sanremo, Gandolfi “Chi non ha argomenti se la prende così con gli avversari”

Con queste parole Michele Gandolfi segretario della Lega a Sanremo, liquida il danneggiamento dei numerosi manifesti del partito con l’immagine del leader del carroccio, Matteo Salvini. Episodi registrati in tutta la città dove è iniziata la campagna pubblicitaria per le elezioni politiche del 25 settembre.

“Purtroppo è accaduto ancora. -aggiunge Gandolfi - Chi non ha argomenti o sa di non avere il favore degli elettori, strappa i manifesti agli avversari. Noi malgrado ciò andiamo avanti e continuiamo a stare con la gente ed in mezzo alla gente, con un programma serio per un'Italia migliore. La nostra forza non sono le promesse ma i fatti!”.