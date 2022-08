Coronavirus: numeri stazionari oggi nella nostra provincia con 144 nuovi casi e positività al 15,51%

Numeri stazionari oggi in regione e nella nostra provincia. Tamponi e casi di poco al di sotto di ieri mentre cala il tasso di positività, al 15,51% (lo 0,21% in meno di ieri).

Sono 943 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, dei quali 144 in provincia di Imperia, 205 nel savonese, 411 a Genova e 179 a Spezia. Sono stati 6.078 i tamponi processati, dei quali 1.182 molecolari e 4.896 antigenici rapidi.

Continuano a scendere i ricoverati nella nostra provincia: sono 29 ovvero 2 in meno di ieri con un paziente sempre in terapia intensiva, stabile. Su base regionale invece crescono lievemente: oggi sono 368, 7 in più di ieri dei quali 6 in terapia intensiva (1 in più).

Oggi sono 3 i morti in regione, dei quali nessuno nella nostra provincia, dove scende ancora il numero dei pazienti in isolamento domiciliare, 13.384 ovvero 476 meno di ieri.

Sotto il bollettino e l’aggiornamento sulle vaccinazioni