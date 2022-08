Bordighera: traffico in tilt nel pomeriggio per un'ambulanza parcheggiata in mezzo alla strada (Foto e Video)

Non sono mancate le parole grosse e molti automobilisti spazientiti, oggi pomeriggio in via Vittorio Emanuele (l’Aurelia) a Bordighera, per un’ambulanza parcheggiata in mezzo alla strada con un cavo collegato per la ricarica della corrente per le attrezzature mediche.

Gli automobilisti, vedendo l’ambulanza, hanno pensato ad un incidente e, invece a causare il caos era il parcheggio non proprio consono dell'ambulanza, in doppia fila, nel pomeriggio intorno alle 17. Dopo quasi un'ora di caos sul posto sono intervenuti i vigili di Bordighera che hanno fatto spostare l'ambulanza e defluire il traffico.

Tra l’altro, nel periodo di maggiore traffico a causa del parcheggio, un’altra ambulanza è rimasta bloccata in mezzo a un soccorso urgente. Ora gli agenti della Municipale sanzioneranno la pubblica assistenza.