Sanremo: da 15 anni i pannelli fotovoltaici di Bussana non sono mai stati usati e tra poco dovranno essere smaltiti

La storia è vecchia e più volte ci siamo ritornati per comprendere come sarà la situazione futura della zona. Stiamo parlando del parcheggio, con annesso impianto fotovoltaico di Bussana, sul lungomare.

Un’area che è stata anche utilizzata, durante la pandemia, come luogo per effettuare i tamponi Covid e che, normalmente, rimane un parcheggio molto utile soprattutto in estate. Ma è impossibile non notare, pochi passi dalla frequentatissima spiaggia di Bussana e a ridosso della pista ciclabile, un vero e proprio inno alla sostenibilità ambientale, se funzionasse.

I parcheggi, infatti, sono interamente coperti da pannelli fotovoltaici, per una struttura che ha circa 15 anni e che avrebbe dovuto fornire, in modo sostenibile, energia elettrica per l’illuminazione della pista ciclabile. L’impianto era stato fatto installare dall’allora società ‘Area24’ (che gestiva la pista) utilizzando fondi della Presidenza del Consiglio, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e costato sicuramente centinaia di migliaia di euro e che, con i proventi del parcheggio, avrebbe dovuto finanziare le spese della gestione della ciclabile.

Noi ne avevamo parlato nel 2017 e, pochi giorni dopo si era anche svolto un incontro in Comune ma, successivamente, tutto finì nuovamente nel dimenticatoio. Poi la pandemia e i noti problemi hanno fatto il resto. Dispiace, però, che l’impianto non sia mai entrato in funzione e mai lo farà, visto che i pannelli dopo 15 sono a un passo dal loro smaltimento.

Siamo di fronte, purtroppo, a un enorme spreco di denaro pubblico che, tra l’altro, offre anche uno spettacolo desolante. Oltre al mancato funzionamento del parcheggio e dei pannelli, ci sono anche cavi penzolanti e scarsa manutenzione. Ormai siamo alla fine dell’estate e quel parcheggio, particolarmente importante per l’economia delle spiagge nella zona dovrà rimanere così come è ancora per settimane.

Ma sarebbe opportuno prendere in mano la situazione e fare in modo che, quanto meno, chi di competenza provveda alla pulizia e, al più presto, anche alla rimozione dei pannelli visto che non sono mai entrati in funzione e hanno già 15 anni. Un vero peccato, tenuto anche conto che con la mobilità ‘green’ che da più parti viene sventolata, non sarebbe nemmeno da sottovalutare la possibilità di usare luoghi simili che, oltre a risolvere i problemi di parcheggio, potrebbero servire per la ricarica delle auto elettriche.