Legge sui posteggi rosa, scattata on line la raccolta firme per chiederli anche al Comune di Sanremo

Una petizione on line per chiedere al Comune di Sanremo di adottare, anche nella città dei fiori, una serie di 'parcheggi rosa', ovvero stalli riservati alle donne incinta o alle neo-mamme La petizione (QUI) è presente su Change.org, noto portale che ospita diverse sottoscrizioni ed è stata lanciata dal matuziano Massimo Salaris, noto per aver dato vita al gruppo Sanremo Baratto. I posteggi rosa oggi sono regolati da una legge: la 156/2021. La norma non obbliga i Comuni a destinare alcuni posteggi per usarli come posteggi rosa. E' una possibilità a discrezione della sensibilità delle pubbliche amministrazioni.

Con l'introduzione di questa legge è stato messo ordine a livello nazionale, rendendo uguale per tutti i comuni, il servizio e la procedura d'autorizzazione. In più, ha portato all'introduzione dell'articolo 188 bis del codice della strada che regola la sosta per: le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore ai due anni. Inoltre, indica anche l'eventuale sanzione, per chi occupa senza averne titolo, il posteggio rosa. Si rischia una multa salata che va da 87 a 344 euro.

In provincia di Imperia, Sanremo non è il solo comune a non aver adottato questo servizio. C'è però una eccezione importante a pochi chilometri di distanza dalla città dei fiori. Taggia, infatti, è una delle poche realtà che ha introdotto questa tipologia di parcheggi riservati già dal 2015 con l'allora amministrazione del sindaco Vincenzo Genduso.