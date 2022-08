Ventimiglia: sabato prossimo alla Soms di Grimaldi Superiore la presentazione deli libro 'Frontiera Judaica'

La SOMS di Grimaldi a Ventimiglia, in collaborazione con la libreria Logoteca, organizza per sabato alle 18 nella sede di via della Pace a Grimaldi Superiore, la presentazione del libro di Alessandro Carassale.

Si tratta di “Frontiera Judaica. Gli ebrei nello spazio ligure-provenzale, dal medioevo alla Shoah” (Ed. Fusta).

Sarà proposta musica ebraica suonata da un eccellente giovane violinista, Jacob Ventura. Nello spazio ligure-provenzale, gli ebrei sono storicamente stati attori non secondari, allargando orizzonti e connettendo luoghi ed interessi.