Taggia: una cinquantina di cittadini protestano contro l'ingresso del socio privato in Rivieracqua (Video)

Una cinquantina di persone stanno manifestando la propria contrarietà all’ingresso del socio privato in Rivieracqua, sulla spinta dell’opposizione consiliare, che ha chiesto loro di far sentire la propria voce nell’assiste di questa sera a Taggia.

L'invito era stato lanciato da Giuseppe Lo Iacono, consigliere comunale per la lista 'L'Alternativa', proprio per il punto all'ordine del giorno e al centro delle polemiche, sul cambio societario. Avvallando il passaggio a società per azioni, si aprirà infatti all'ingresso del privato nell'ente che oggi gestisce l'acqua pubblica.

“Mi fa piacere che ci sia tanta gente – ha detto Giuseppe Lo Iacono - perché una questione da prendere di petto. Tutti dovrebbero essere a conoscenza di quanto previsto in futuro. Siamo di fronte a una scelta politica, che non ha rispettato le scelte fatte dal Referendum a suo tempo. Come opposizione ci aspettiamo che tutta la maggioranza sia per il No”.

“E’ una scelta che non condividiamo – ha detto Gabriele Cascino – e voteremo no. Trasformare il consorzio pubblico in Spa, significa avere una società che produce profitto sull’acqua pubblica e che verrebbe gestito in regime di monopolio. E’ una scelta che danneggerà i cittadini”.

Nei giorni scorsi, gli esponenti delle tre forze di minoranza di Taggia avevano espresso forti dubbi sulla pratica, auspicando che anche la maggioranza o almeno parte di essa, si esprimesse contrariamente. Al momento ci sono diversi precedenti: a Sanremo alcuni membri della maggioranza hanno votato contro, Costarainera dove l'opposizione è riuscita a far mancare il numero legale per il proseguimento della seduta mentre Perinaldo e Rocchetta Nervina hanno votato contro.