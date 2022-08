Motoscafo sfreccia mentre i Canadair planano sul mare nel savonese: pilota identificato (Video)

Poteva avere conseguenze ben peggiori di quelle fortunatamente evitate, in primis per lui stesso e poi per i piloti dei canadair impegnati nello spegnimento del vastissimo incendio nel retroterra albenganese, la mossa poco accorta del pilota di un motoscafo che nel pomeriggio di ieri, 8 agosto, si è trovato tra gli aerei proprio mentre questi ultimi stavano planando a pelo d'acqua in mare davanti alla Gallinara per rifornirsi.





I due velivoli della flotta aerea del Dipartimento della Protezione Civile sono riusciti a evitare l'impatto nell'ammaraggio, nonostante l'imbarcazione da diporto si fosse avvicinata sensibilmente all’area di operazione compiendo evoluzioni ad alta velocità, ma il tutto non è passato inosservato agli occhi delle forze dell'ordine preposte che hanno così avviato le indagini per chiarire la dinamica degli eventi.

Il presunto responsabile dell’azione è stato individuato e ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. A carico del diportista potrebbero essere contestate ipotesi di reato che vanno dall’inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione all’intralcio alla regolarità di un servizio di pubblica necessità.

Ulteriori responsabilità amministrative, quali la sospensione della patente nautica, sono in fase di accertamento.