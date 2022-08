Coronavirus: aumentano i tamponi e conseguentemente i casi, tasso di positività in lieve crescita al 16,83%

Risalgono i tamponi eseguiti e, conseguentemente anche i nuovi casi di Covid, oggi in regione e nella nostra provincia, anche se il tasso di positività aumenta, per fortuna di poco, al 16,83% (1,51% in più di ieri).

Sono 1.546 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, dei quali 279 in provincia di Imperia, 287 nel savonese, 716 a Genova e 258 a Spezia. Sono stati 9.185 i tamponi processati, dei quali 1.583 molecolari e 7.602 antigenici rapidi.

Calano oggi i ricoverati nella nostra provincia, sono 35 ovvero 5 in meno di ieri con un paziente in terapia intensiva, stabile. Su base regionale sono 392, 18 in meno di ieri e 7 in terapia intensiva (stabile).

Oggi sono 4 i morti in regione, dei quali nessuno nella nostra provincia, dove scende il numero dei pazienti in isolamento domiciliare, 14.510 ovvero 995 meno di ieri.

