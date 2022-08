Imperia: via alla campagna informativa per separare bene plastica e metalli, infopoint per residenti e turisti

A Imperia parte la campagna comunicativa estiva “Separiamo bene il multimateriale plastica e metalli”. L’iniziativa nasce per volontà dell’amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore del servizio di raccolta, De Vizia. Verrà consegnato materiale informativo e cartellonistica a tutti gli amministratori di condominio e a tutti i condomini presenti sul territorio comunale.



"Plastica e metalli sono due dei materiali più presenti nella nostra pattumiera. - spiegano da De Vizia- Nella raccolta differenziata ad Imperia vengono conferiti insieme nel multimateriale, ma per migliorare la quantità di materiale raccolto e soprattutto la qualità, è importante avere alcuni accorgimenti. Per questo abbiamo pensato ad una campagna estiva per sensibilizzare cittadini imperiesi e i numerosi turisti presenti in città nel periodo estivo".



L'iniziativa prevede anche l'attivazione di quattro punti informativi nel centro cittadino imperiese per fugare eventuali dubbi dell'utenza. Questo il calendario con i giorni e i luoghi dove saranno attivi gli infopoint:



- Mercoledì 17 agosto dalle 9.30 alle 13.30 al Mercato di Oneglia, piazza Goito;

- Giovedì 18 agosto dalle 9.30 alle 13.30 al Mercato di Porto Maurizio, Via Cascione;

- Sabato 20 agosto dalle 9.30 alle 13.30 Oneglia - Piazza de Amicis

- Domenica 21 agosto dalle 9.30 alle 13.30 Porto Maurizio - Radice del Molo Lungo.



"Tutti i materiali oggetto della campagna, dal pieghevole informativo ribadiscono cosa può essere conferito nel multimateriale leggero: imballaggi in plastica (flaconi, bottiglie, vaschette, etc..) e in metallo; alluminio e acciaio (banda stagnata); piatti e bicchieri monouso in plastica; polistirolo (vaschette, chips da imballaggio); plastica a bolle; reti per frutta e verdura; vasi da vivaio/semiere. Attenzione però ad alcune categorie di oggetti: gli oggetti in metallo di grandi dimensioni vanno portati al centro di raccolta e differenziati in metalli ferrosi o non ferrosi le bioplastiche (come gli shopper di nuova generazione), che sono di origine vegetale e vanno raccolte nell’organico gli oggetti poliaccoppiati, ossia composti da materiali diversi e perciò non ancora riciclabili (es.: gli incarti dei salumi), che vanno gettati nell’indifferenziato tutti gli oggetti in plastica che non sono imballaggi (es. bacinelle, giocattoli, ecc.) che vanno portati all’ecocentro".



"Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.imperiaricicla.com. Per eventuali dubbi o per prenotare il ritiro a domicilio degli ingombranti si può contattare il numero Whatsapp 3316486845, inviare una mail a info@imperiapulita.net, contattare il numero verde 800.99.77.40, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 o scaricare l’app Junker" - ricordano ancora da De Vizia.