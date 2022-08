Sanremo: gli eventi per un super Ferragosto al Boca Beach tra show, beach party e buona cucina

Il beach club più amato della provincia, in occasione della settimana di Ferragosto promuove una vasta selezione di eventi per trascorrere in festa le giornate più calde dell’anno.

Sabato prossimo dalle 13 alle 20, il Boca Beach dopo il successo degli Happy Hour “Rumors” di Pasqua e del ponte del 2 giugno ripeterà l’appuntamento all’insegna della migliore musica house del passato e del presente. Questa volta il protagonista del beach party sarà il “resident” Francesco Pittaluga, che ha condiviso la consolle nei precedenti appuntamenti con Tommy Vee, Joe T Vannelli e Massimino Lippoli. Sarà una giornata colma di musica a partire dal pranzo fino al tramonto, nel quale lasciarsi andare al richiamo dell’estate.

Pic Nic è l’evento che trasformerà il pranzo di domenica prossima in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio, dalle 13 alle 19. Il menù sarà presentato su una mini-carta dalla quale si potrà scegliere tra diverse portate con un prezzo fisso. Durante il pranzo la musica ruberà la scena con ballerini e performer che si esibiscono tra una portata e l’altra. Lo spettacolo continuerà durante il pomeriggio con artisti, costumi e coreografie particolari trasformando l’evento in una festa che durerà tutto il pomeriggio tra cocktail, champagne, spettacolo e allegria, in piano stile Costa Azzurra.

Lunedì 15 agosto il beach club presenta il party Rumors “Parade” dalle 13 alle 21 in occasione della giornata di Ferragosto. Il format che ha caratterizzato tutti gli appuntamenti festivi del beach club si presenta con una “orchestra dance” per una intera giornata di festa e spettacolo. Il menù pranzo sarà composto da una mini carta con due portate a scelta e il dolce ad un prezzo fisso. Strumentisti e djs intratterranno il pubblico da pranzo fino al calar del sole, proponendo un viaggio musicale fatto di alti e bassi per accogliere anche coloro che raggiungeranno la spiaggia nel pomeriggio per il beach party più atteso dell’estate.

Martedì 16 agosto si prosegue con “Ritual” dalle 20 alle 2, una serata in riva al mare tra musica e buon cibo. Il menù composto da due portate a scelta più il dolce ad un prezzo fisso, sarà studiato nei minimi particolari e composto da prelibati piatti a base di pesce e una vasta scelta di etichette da selezionare all’interno della cantina da poter degustare sotto un meraviglioso cielo stellato. A seguire la musica prenderà il sopravvento sul gusto con un dj set che ricorda i migliori villaggi turistici dei caraibi, dando vita ad un party strepitoso in riva al mare.

Un palinsesto di eventi creato appositamente per offrire un’ampia gamma di svago e intrattenimento al pari dei migliori beach club d’Europa. Per avere maggiori informazioni:

