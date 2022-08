Alla regata dei sentieri a Ventimiglia, il sestiere Burgu ha voluto rendere omaggio ieri (indossando le magliette con la sua foto) al tanto amato Gabriele Iaria scomparso tragicamente il 19 marzo.

Tutta la famiglia era presente e non sono mancati i momenti di commozione per il gesto: “Vogliamo ringraziare tutti – hanno detto i familiari di Gabriele – per averlo ricordato in una manifestazione così importante e sentita per la città di Ventimiglia”.